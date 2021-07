Cristián Monckeberg: “No podemos trabajar en la lógica que la constitución no se apruebe”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oVKDeZhlxc","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/4f8ffe26086116066b7d6a2a4ed26abb.mp4"}]}

Cristián Monckeberg, convencional constituyente de Chile Vamos por el distrito 11 conversó en ‘Quién Lo Diría’ de Radio Infinita sobre el clima al interior de la convención constituyente.