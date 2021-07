Entrevistas Bracey Wilson explicó el fenómeno de la ‘Negrita’ en ‘Déjate Caer’ {"multiple":false,"videos":[{"key":"cztnyuTUvss","duration":"00:23:04","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/1bacfbfa1be32ff903eab8aecb5c6197.mp4"}]} Bracey Wilson analizó el cambio de nombre que sufrió la ‘Negrita’, que además causó revuelo en todas las redes sociales durante la jornada del miércoles. #DéjateCaer | Bracey Wilson sobre el cambio de nombre de la #Negrita: "Entendiendo el trasfondo, y compartiéndolo, a mi no me parece correcto (…) más que cambiar el packaging, a mi me importa lo qué estás haciendo por esas comunidades" En vivo por https://t.co/r7wN20ZQGH pic.twitter.com/oWInErnxpQ — Radio Infinita (@InfinitaFM) July 22, 2021

[{"id_post":19860,"post_title":"Bracey Wilson, experto en marketing de la UAI: “El mejor regalo no es el producto. Es un abrazo, decirle a tu pap\u00e1 que los quieres”","post_link":"\/entrevistas\/2020\/12\/26\/bracey-wilson-experto-en-marketing-de-la-uai-el-mejor-regalo-no-es-el-producto-es-un-abrazo-decirle-a-tu-papa-que-los-quieres.html","post_date":"Dic 26 2020","image":"\/sites\/2\/2020\/12\/13072_1_5fe7c4979e9d7-459x306.jpg","tag_principal":"Dejate caer"},{"id_post":19856,"post_title":"\u00bfTe interesa el marketing? No dudes en revisar los libros que nos recomend\u00f3 Bracey Wilson","post_link":"\/entrevistas\/2020\/12\/26\/te-interesa-el-marketing-no-dudes-en-revisar-los-libros-que-nos-recomendo-bracey-wilson.html","post_date":"Dic 26 2020","image":"\/sites\/2\/2020\/12\/13070_2_5fe7bdd7e8100-459x306.jpg","tag_principal":"Dejate caer"},{"id_post":19800,"post_title":"Bracey Wilson: “El descuento es v\u00e1lido para la gente de marketing que no tiene cerebro y no sabe hacer las cosas”","post_link":"\/entrevistas\/2020\/12\/17\/bracey-wilson-el-descuento-es-valido-para-la-gente-de-marketing-que-no-tiene-cerebro-y-no-sabe-hacer-las-cosas.html","post_date":"Dic 17 2020","image":"\/sites\/2\/2020\/12\/12959_1_5fdb7b56ba0b3-459x306.jpg","tag_principal":"Dejate caer"}]