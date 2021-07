Alcalde Rodolfo Carter tras falta de stock de vacunas Pfizer: “No costaba nada anunciarlo ayer”

Sobre la forma en que el titular de Salud expresó sus molestias con los municipios, el alcalde de La Florida fue contundente.

“Este gobierno es lamentablemente el campeón mundial de las malas formas (…) no entiendo el afán de pegarse con todo el mundo. No costaba nada informar el problema de stock. A mí me preocupa que se pierda la fe en la vacunación. Esto no está ni cerca de terminar, para que tengamos problemas con gente ‘taimada’ en el ministerio y acusaciones que no conducen a ningún lugar”.