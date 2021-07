Jacqueline Van Rysselberghe: “El relato de Lavín era bueno, pero quizás el relator no era el mejor”

En relación con la actual crisis de los partidos políticos, la ex timonel de la UDI explicó que: “Creo que la gente no vota hoy por partidos políticos, pero no creo que sea tan cierto que la gente vota sólo porque sean independientes (…) la UDI le tiene cariño a Lavín, pero él no los convenció para movilizarse”, argumentó.

En la misma línea, Van Rysselberghe afirmó que: “La UDI no se movilizó. No hubo capacidad de movilizar a los electores. La campaña de Lavín fue bastante desordenada y no hubo capacidad de encantar a los votantes de derecha”. Igualmente, fue dura con la forma de entregar el discurso por parte de Lavín.

“Su discurso de integración social apuntaba a la clase media, y era un buen relato, pero quizás el relator no era el mejor”