Benito Baranda, constituyente: “Nadie puede ser violentado por sus ideas”

Benito Baranda, constituyente por el Distrito 12, se refirió en ‘Déjate Caer’ al trabajo de la Convención Constitucional, las amenazas que han llegado hacia la presidenta y otros convencionales y lo que se viene en el trabajo a futuro.

El constituyente comentó sobre los acontecimientos recientes que rodean la Convención, entre ellos, la violencia que han acusado distintos convencionales, incluyendo a Elisa Loncon, presidenta del espacio. “Yo soy una persona totalmente contraria a la violencia“, afirmó. “Tenemos derecho a andar en la calle, andar en transporte público (…) y no podemos ser violentados. Nadie tiene derecho a ser violentado por sus ideas“. Baranda atribuyó al enojo y cansancio de la población estos ataques, “ignorando que la solución no está a través de la violencia”. Desde su posición, señaló que el trabajo de la Convención debe ser tranquilo y acertado, porque no afectará al presente, sino al futuro.

Ante las acusaciones de que la Convención no ha hecho nada en las dos semanas que lleva en funcionamiento, Baranda comentó que sí ha visto trabajo arduo. “Hemos estado trabajando, hemos estado viendo cómo echar a funcionar una Convención que hay construirla de cero“, contó. Remarcó además que el trabajo ha sido difícil, porque “no hay estructura”, y que el trabajo va a pasos acelerados, con tres comisiones ya listas para funcionar y otras seis aprobadas.

A diferencia de la presidenta, el constituyente dijo que sí fue a votar, pero que no dirá su opción, porque coincide con Loncon de que no les corresponde. “No participo en un partido político, pero por supuesto que tengo opinión política“, agregó. Además, si bien aseguró que no da lo mismo quién gane, sí cree que los precandidatos saben lo que está pasando y “salga quien salga (…) va a trabajar mucho”.

Finalmente, se refirió a lo complejo que es avanzar en temas de derechos sociales, tanto para la Convención como para la futura presidencia de Chile, porque los procesos requieren tiempo y trabajo. “Va a ser muy importante que la ciudadanía esté involucrada“, concluyó.