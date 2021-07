Dra. Ximena Aguilera sobre tercera dosis: “La discusión debe estar en torno a cuándo se aplicará”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czsLSmyktXX","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/e1feec5631d9cbfb33a9838371b9d498.mp4"}]}

La Dra. Ximena Aguilera se refirió al momento que se vive en nuestro país debido al coronavirus, especialmente tras la llegada de la variante ‘Delta’ del coronavirus.

En relación a esto, Aguilera fue clara. “Hemos recibido ya viajeros con la cepa ‘delta’. En este momento no es recomendable viajar. Debemos educar a la gente para que no pidan permisos que no son”.

En relación a la importancia de las vacunas contra el coronavirus y cómo protegen estas ante la variante ‘Delta’, la especialista explicó que: “No sabemos exactamente cuanto va a proteger la vacuna, pero si pensamos que tiene una buena protección. Hay que tratar de que el número de casos con ‘Delta’ sea contenido“, sostuvo.

En relación a la eventual aplicación de una tercera dosis, la doctora analizó que: “Más de una tercera dosis, se habla de una vacuna de refuerzo, más que una tercera dosis. Más que si se aplica o no, la discusión debe estar en torno a cuándo se aplicará”.

Finalmente, la Dra. Ximena Aguilera indicó que: “Nos parece prioritario poder vacunar a los niños en cuanto antes. Si tenemos que ponernos en una situación de prioridades, debemos aumentar la cobertura para niños primero y luego pensar en la tercera dosis o dosis de refuerzo“, sentenció.