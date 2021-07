Felipe Harboe respondió a dichos de Atria: “Es una alegoría a la violencia”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"b4B8IE9RLV","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/ae9b405644e956cf1e790afca3cc62c7.mp4"}]}

Sin duda uno de los temas más complicados de afrontar ha sido la discusión por los presos del estallido social, donde las diferencias han marcado el devenir del órgano redactor. Respecto de esto, Harboe fue tajante al decir que: “Los temas de la convención han sido condicionados por la coyuntura o la inacción de otros poderos. La convención no está tratando aún los temas por los que fuimos elegidos”, indicó.

