Patricia Politzer, constituyente: “Lo que ocurrió con el gobierno es un escándalo, no un error menor”

Patricia Politzer, constituyente por el Distrito 10, se refirió a la fallida primera sesión de la Convención Constitucional el día de ayer y a qué es lo que se espera para mañana, cuando se espera que ya puedan reunirse.

La periodista dice que “cruza los dedos” porque mañana efectivamente puedan sesionar. “Esto ha sido un escándalo. No es posible que haya pasado esto. Esto no es un error menor, es muy grave la situación“, afirmó Politzer. “Se sabía hace meses que debíamos comenzar y el gobierno había comprometido todo el apoyo para que esto funcionara correctamente y eso no ocurrió“, agregó.

Patricia Politzer profundizó en los problemas que hubo ayer, centrándose en que “si uno puede decir que un nivel de ineficiencia en el ámbito administrativo, en el ámbito técnico y en el ámbito sanitario, eso ya se convierte en un problema político. Eso no es solo ineficiencia“.

La constituyente dijo que hoy, a las 6 de la tarde, están recién comenzando a recibir las credenciales, como ejemplo de que la organización sigue en deficiencia. También aclaró que le enviaron requerimientos y preguntas al encargado, Francisco Encina, sobre los aspectos sanitarios, pero que ayer se encontraron con que no habían “las medidas básicas”. Aún así, Politzer señaló que no quiere pedir la renuncia de Encina, sin embargo, que el gobierno debería asegurarse de tener “a una persona idónea” para gestionar las necesidades de la Convención y eso no ha pasado.

Respecto a una posible intencionalidad, como algunos señalan, dijo que no le gusta atribuir intenciones, pero que entiende “que hayan suspicacias“, por el tiempo que hubo para preparar.

Finalmente, Patricia Politzer para mañana aún no tiene claridades y que se encuentra a la espera de que la Mesa Directiva comunique si se sesionará en el Palacio Pereira o en la Casa Central de la Universidad de Chile, que fue ofrecida por el rector de esa casa de estudios. Declaró que ni siquiera hay una lista de correos aún y por eso deben esperar a los puntos de prensa que dan la presidenta Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa. “Esto es una vergüenza a nivel internacional“, agregó.

Se espera que dentro de un rato ya hayan noticias respecto a la sesión de mañana, pero ya ha sido declarado por la Mesa Directiva que si no están las condiciones en el ex-Congreso, se sesionará en la Universidad de Chile.