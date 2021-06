Eugenio Tironi: “Creo que podría no haber un candidato de derecha en segunda vuelta”

El columnista también tuvo palabras para proyectar lo que ocurrirá de cara a las presidenciales. “La gran pregunta es qué buscamos para presidente. Quizás buscamos una figura que no represente lo que elegimos para la convención o alguien que dé señales de mayor capacidad de gestión”, indicó.

En la misma línea, Eugenio Tironi señaló que “Lavín y Provoste son figuras muy bien posicionadas para cumplir esta delicada función”, comentó. Sobre los candidatos de Chile Vamos, Tironi fue contundente en su proyección. “Creo que podría no haber un candidato de derecha en segunda vuelta, no lo descarto. Esto va a depender de la dinámica de política de los próximos meses y en particular de la convención”.