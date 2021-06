Ministro Figueroa por vuelta a clases: “No somos los únicos que no pueden convencer al Colegio de Profesores”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czsZnKun3W7","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/d4c97d737084395930bfdab4ecf0e082.mp4"}]}

El ministro Figueroa se refirió al proyecto de Kinder obligatorio y a la eventual vuelta a clases presenciales en “Qué hay de nuevo” de Radio Infinita.

Sin duda será un tema que marcará la pauta durante estas semanas. El proyecto de Kinder obligatorio está en el ojo de la polémica tras su rechazo por parte de un sector de la oposición. En relación a este, el ministro Figueroa comentó que: “Hay que reforzar que este proyecto apunta a general un cambio cultural respecto de lo que es la educación parvularia. Además debemos cerrar las brechas en el aprendizaje”.

En la misma línea, el ministro fue crítico con la oposición al proyecto. “Los argumentos de la oposición fueron cambiando con el tiempo. Dijeron que ya no era necesario hacerlo obligatorio porque podría perjudicar a los niños porque en algunos lugares no hay salas de Kinder, por lo tanto generaría desigualdad“. Asimismo añadió que la oposición considera que podría ser “una barrera de ingreso a la educación primaria“.

Además, en materia estatal, el ministro de educación, Raul Figueroa fue claro. “Creemos que el estado debe velar que esté garantizado el acceso al nivel de Kinder”.

Respecto del proyecto que propone el Colegio Médico para combatir la pandemia, Raúl Figueroa se mostró sorprendido. “Es interesante la señal que da el Colmed. Le da prioridad a hacer el esfuerzo de hacer las clases presenciales”.

En ese mismo sentido, consultado por la negativa del Colegio de Profesores por la vuelta a clases presenciales, Figueroa sostuvo que: “El común denominador a oponerse a esta medida va quedando en evidencia. A nosotros nos criticaban por no poder convencer al Colegio de Profesores, pero al parecer no somos los únicos que no pueden convencerlos”.

Finalmente, el ministro Figueroa sostiene que “se ha visto en las reuniones con las organizaciones de municipios una posición mucho más favorable y positiva, de comprender lo importante que es el proceso de apertura para las familias”, sentenció.