Dr. Cristóbal Cuadrado: “Abrir los malls antes que los colegios es dar vuelta las prioridades sociales”

El académico del departamento de Salud Pública de la Universidad de Chile también tuvo palabras para evaluar las cuarentenas.

“Es evidente que un medicamento que funciona, si alguien no se lo toma no hará efecto. Con las cuarentenas pasa lo mismo (…) sabemos que las cuarentenas sí son efectivas, pero no rinden los frutos adecuados“, sostuvo.