Ignacio Briones: “Yo no le debo nada a ningún grupo de interés”

Ignacio Briones se refirió al panorama económico y político que vive Chile en medio de la pandemia. El precandidato presidencial fue claro al relatar lo que él ve en la política actual y los problemas que la pandemia ha traído. “Ha habido una banalización y oportunismo político de todo lo que ha sido esta pandemia. Si algo hice como ministro de Hacienda fue buscar acuerdos“, sostuvo.

Sobre el comportamiento de ciertos sectores políticos, el ex ministro de Hacienda comentó que: “Me sorprende que tienen muchos para lavarse las manos. Esa cuestión me indigna, porque muestra un lado flaco de la política“, indicó.

Consultado por las propuestas de ayuda económica hacia las personas que peor la pasaron en la pandemia, Briones fue contundente al criticar al Colegio Médico por su actitud en esa materia. “Algunos economistas del Colegio Médico proponían 75 mil pesos, y hoy ese mismo coro dice que 100 mil es indigno“, señaló.

En torno a su candidatura presidencial, el abanderado de Evópoli comentó que será una candidatura que no mirará encuestas. Además, agregó que: “Yo no le debo nada a ningún grupo de interés (…) los grupos de interés no quieres reformas de fondo“.

Finalmente, al consultarle por las exenciones tributaria, Ignacio Briones lamentó que: “Creo que se va a avanzar por parcialidades, y yo me rebelo contra eso“, sentenció.