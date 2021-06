Ena Von Baer y anuncio sobre matrimonio igualitario: “Me dejó perpleja esta decisión del presidente”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oVZEzB4p7M","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/c19c04931942107ff66f30c762693147.mp4"}]}

Ena Von Baer se refirió al momento que se vive en Chile Vamos luego del se refirió al momento que se vive en Chile Vamos luego del anuncio del presidente Piñera por la urgencia al matrimonio igualitario. La senadora de la UDI comentó que: “Las discusiones que hemos tenido luego del anuncio del presidente por anunciar el matrimonio igualitario en su cuenta, no le hacen bien a nuestro sector político. Invitaría a todos a que dejemos atrás estas diferencias”, sostuvo.

En la misma línea, la exministra fue clara al mostrar su descontento. “Tuvimos una derrota electoral devastadora, y nos estábamos levantando y sacudiendo. Pero se toma la decisión de poner en el centro del debate público un tema que nos divide“. Asimismo, agregó que: “No nos puede dividir una decisión del presidente, tiene que unirnos (…) es bueno que en las primarias se presenten ciertas diferencias en lo valórico“, indicó.

Consultada por cómo entendió ella la decisión de Piñera, fue tajante al mostrar su sorpresa sobre el tema. “No tengo respuesta, es súper preocupante. Creo que es una convicción personal. No estamos en política para llevar adelante convicciones personales (…) me dejó perpleja la decisión del presidente. No estamos en un momento para dejarse llevar por convicciones personales“, agregó.