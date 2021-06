Dr. Miguel O’Ryan: “La vacuna no ayudará a disminuir los casos en pleno incremento invernal”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oVZ7vVWk2R","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/b824ffda9afd3286d208680d3bafe10a.mp4"}]}

El Dr. Miguel O’Ryan se refirió al difícil momento que vive nuestro país en medio de la pandemia, donde los casos siguen al alza y el nivel de casos activos llegó a una cifra récord. En ese sentido, igualmente el doctor fue optimista. “Basado en la experiencia de Europa y del continente, perfectamente podríamos haber llegado a 20 o 25 mil casos. Las vacunas han tenido un rol significativo para que no sigamos esa línea tan tensa”, sostuvo.

Consultado por la importancia de la vacunación y su efectividad, el especialista señaló que: “Los estudios de efectividad demuestran que la protección contra la hospitalización y fallecimiento, están entre un 80% y 85% de reducción, y en casos totales estos se reducen en 65%”, indicó.

O’Ryan, además aprovechó de proyectar el panorama que podría venir en la temporada invernal, y dejó en claro que las vacunas no frenarán los casos. “Debemos esperar un incremento de casos. La vacuna no ayudará a disminuir casos en pleno incremento invernal, pero si puede ayudar a que la curva no sea tan intensa”, afirmó.