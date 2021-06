Claudio Orrego a Karina Oliva: “El 50% de sus propuestas no tienen que ver con el cargo”

Derechamente en materia de elecciones, el candidato de la Democracia Cristiana fue claro al desmarcarse del Frente Amplio. “Representamos formas muy distintas de hacer política, para nosotros honrar la palabra es muy importante. Esta manera de ver la política entre buenos y malos le hace daño a Chile. El sectarismo del FA no es bueno“. En la misma línea, el ex alcalde estimó que es clave saber que “prepararse para un cargo, significa saber en qué consiste el cargo, y no proponer como lo hace Karina, donde 50% de sus propuestas no tienen que ver con el cargo de gobernador“, argumentó.