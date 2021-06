Mario Desbordes: “Quienes están a favor del indulto, están amparando la violencia”

Finalmente, consultado por el debate que se está dando entre los presidenciales de Chile Vamos, Mario Desbordes lamentó que: “No se están poniendo ideas sobre la mesa. Me sorprende la discusión, y lamento lo de Sebastián Sichel, que intenta dañar la candidatura de Briones. No me gusta ese tipo de debates”, sentenció el ex timonel de RN.