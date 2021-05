Entrevistas José Miguel Insulza y primarias fallidas: “Pesaron las mezquindades más que lo principios” {"multiple":false,"videos":[{"key":"cztxbd5gWGq","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/a048585290ec5fa15019f3b1394547eb.mp4"}]} José Miguel Insulza se refirió al panorama posterior a las primarias fallidas de la Unidad Constituyente y abordó el riesgo que significa para la política. El senador y exministro fue claro al mostrar su descontento por lo que ocurrió el pasado 19 de mayo. “Hace cuatro años dije que no podíamos ir sin un candidato elegido en primarias. Hoy corremos el riesgo de que ocurra lo mismo que en 2017”, sostuvo. En la misma línea, el senador del Partido Socialista comentó que a la hora de tomar decisiones: “Pesaron las mezquindades más que lo principios. Hubo una mezcla de sectarismo de parte de los más jóvenes y un calculo de los partidos más grandes”, indicó. Finalmente, José Miguel Insulza se refirió igualmente a los hechos ocurridos durante la noche de ayer, donde un carabinero falleció en un incidente con participación de terceros. “Hago mi condena más absoluta por los crímenes en la Araucanía. No confundamos la lucha justa del pueblo Mapuche con los crímenes que comete gente que no cabe en ninguna democracia”, sentenció Insulza.

