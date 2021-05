Arturo Fontaine: “No es verdad que el parlamento chileno ha sido una obstrucción”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czsOCXdgf4X","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/9ab14fd7721bf294284bce57ef56113f.mp4"}]}

Arturo Fontaine se refirió a la importancia que tendrán las elecciones del 15 y 16 de mayo en nuestro país. En ese sentido, el filósofo hizo recomendaciones para quienes voten este fin de semana. “Yo recomendaría a la población votar por listas de partidos (…) vamos a necesitar llegar a acuerdos en la convención, y se hará mucho más difícil toda negociación con más listas extra de los partidos“, sostuvo.

Consultado por lo que él cree como el mejor sistema político, Fontaine fue claro. “Se me hace muy difícil que el parlamentarismo o el semi presidencialismo puedan funcionar bien en Chile. Estamos acostumbrados a elegir quien nos gobierna, por lo que perder ese derecho de elección contradice nuestra manera de entender la democracia“, indicó.

Al referirse al sistema de partidos políticos en nuestro país y la gobernabilidad con minoría en el parlamento explicó que: “No podemos pretender en el mundo de hoy, donde hay muchos partidos, que no hayan gobiernos de minorías (…) que existan gobiernos de minorías, no hay que entenderlo como una falla sino como una realidad política”

En la misma línea, añadió que: “No es verdad que el parlamento chileno ha sido una obstrucción y que el presidente no puede gobernar si no tiene mayoría en el parlamento“, explicó.

Finalmente, Arturo Fontaine se refirió a la realidad que vive nuestro país en torno a los partidos políticos. “Lo principal que estamos viviendo en Chile es una crisis de los partidos políticos. La estructura de los partidos es fundamental. Es una variable independiente del régimen, pero incide mucho en ese régimen“, sentenció.