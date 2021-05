Gabriel Boric sobre Pamela Jiles: “La política no debe guiarse por popularidades circunstanciales”

Al ser consultado por las primarias y lo que él estima más conveniente, Boric fue claro. “Mi posición es que el Frente Amplio debe estar en la primaria. Quiero ser claro al decir que Convergencia Social no va a levantar otra candidatura que no sea la mía”, indicó. Asimismo añadió que: “Me encantaría una primaria con Paula Narváez y Daniel Jadue. Sé que una primaria amplia es muy difícil y que hay mucha gente que tiene miedo de perder con Daniel (Jadue)“.