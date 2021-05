Evelyn Matthei tras reacciones a su candidatura en la UDI: “no merezco ser tratada como me han tratado”

Evelyn Matthei conversó con Infinita tras el anuncio de su candidatura presidencial. La alcaldesa de Providencia, comenzó criticando a la UDI, al señalar que: “Están en una lógica equivocada, porque están pensando en una lógica de voto obligatorio y no voluntario. Hoy lo importante es que podamos movilizar a mucha gente a las primarias“, sostuvo. Asimismo añadió que: “Discrepo de la postura que están teniendo, en el sentido de que pienso que la competencia es muy buena. Es importante que se pueda movilizar a la gente“, indicó sobre la posición del partido con respecto a su candidatura con la de Joaquín Lavín.

Al referirse a los cuestionamientos que el partido ha tenido con llevar ambas candidaturas, Matthei fue clara. “No hay que temerle a la democracia. En una eventual primaria Lavín llega primero y yo segunda, con un tercero mucho más abajo que es difícil que se meta. La dedocracia ya no existe y la ciudadanía castiga eso. Hoy apareció una encuesta, donde me midieron un sólo día y ya estoy empatada con Lavín“, argumentó la edil.

Siguiendo con la crítica al partido, agregó que para ella: “Importa lo que dice la ciudadanía, yo no ganaré por lo que ellos opinen. No me parece que con una actitud que se ve muy mal, se deje afuera a la segunda mejor posicionada por decisiones de dedocracia“, explicó.

Además, la candidata presidencial fue contundente a la hora de juzgar la actitud de su partido. “¿Para qué me pidieron estar en la franja, si me iban a dejar fuera por secretaría?. Yo no sorprendí a nadie, hablé con Joaquín Lavín y Javier Macaya antes de anunciar esta decisión“,

En la misma línea, se refirió a la decisión que la UDI deberá tomar de cara a las presidenciales, pensando en el bien común. “Cuando uno se pone en el ejercicio de que se debe velar por lo mejor para la UDI es un error; se trata de lo mejor para Chile. No merezco ser tratada como he sido tratada, sólo estoy pidiendo, que se hagan las cosas bien“.

Finalmente, Evelyn Matthei se despidió comentando que dentro del partido derechista: “Están con nociones muy equivocadas de que si vamos los dos con Lavín vamos a dividir los votos. Eso es ridículo“, sentenció.