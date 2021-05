Felipe Kast: “El populismo y la lógica de hacer política mirando las encuesta llegó también a Chile Vamos”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oVMrkDihKA","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/557a87907eb3e37c9d02e23c887c568c.mp4"}]}

Felipe Kast, senador de Evópoli conversó con Infinita en medio del clima que se vive en el oficialismo y su partido. Al referirse a el anuncio del gobierno sobre su propio proyecto de fondos, fue claro sobre la no asistencia de Ignacio Briones. “Fue el único candidato coherente con lo que piensa. Es una decisión de Evópoli de no bailar la música reaccionando a lo que la gente cree”, señaló.

Al referirse a la falta de acuerdos en la política actual, el senador fue tajante. “Habrá gente que preferirá que no existan acuerdos. Son los mismos que no quieren que resulte el proceso constituyente, como el PC y otros que no firmaron el acuerdo”, sostuvo.

Sobre una alternativa al retiro de fondos y de las ayudas económicas propuestas por el gobierno, Kast aclaró que: “Yo era más partidario de un sistema de auto reporte sobre quienes perdieron su trabajo o que tienen un problemas de ingreso”.

Finalmente, Felipe Kast no tuvo duda alguna sobre los alcances del populismo en Chile. “El populismo y la lógica de hacer política mirando las encuestas, no es una particularidad de la izquierda; llegó también con mucha fuerza a Chile Vamos. Ambas coaliciones cambiaron sus convicciones porque no les convenían las suyas”, sentenció.