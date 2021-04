Mario Desbordes: “Joaquín, Evelyn y yo le dijimos al presidente que no fuera al TC”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cztA8LImOQU","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/1358b2a65b69231a502f718781361368.mp4"}]}

Mario Desbordes conversó con Infinita luego de los resultados de la encuesta CEP de abril de 2021, publicados el día de ayer. El candidato presidencial de RN, no dejó dudas sobre cómo le podría afectar la encuesta. “¿Voy a ponerme con un discurso más de derecha dura? No. Voy a mantener lo que he planteado siempre. No me voy a disfrazar, voy a mantenerme la misma lógica de lo que he planteado“, sostuvo.

Sobre la polémica decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, Desbordes comentó que: “Evelyn, Joaquín y yo le veníamos diciendo insistentemente al presidente que no fuera al Tribunal Constitucional“, señaló. Además, fue claro al referirse a lo que él busca que haga el ejecutivo y la oposición. “Al presidente y a la oposición les pido flexibilidad y pragmatismo. Esto es como un dejavú del 2019, donde hay un grupo en mi sector que cree que está todo perfecto y otro que dice que hay que cambiarlo todo”, indicó.

Al respecto de una eventual reforma tributaria, el ex ministro de defensa consideró como fundamental llevarla a cabo. “Vamos a tener que hacer una reforma tributaria. Tenemos que ver dónde vamos a hincar el diente en términos tributarios y qué exenciones vamos a terminar. Eso lleva más de un año trabajándose en el congreso“, manifestó.

Finalmente, Mario Desbordes se pronunció en torno a la polémica por las declaraciones de Ignacio Briones sobre el IVA. Briones había comentado que se apuntaba en contra de reducir el IVA, donde aclaró que: “Cuando hago eso, también le rebajo al pan de lujo que vale $10 mil el kilo”.

Sobre esas palabras, el ex timonel de RN añadió que: “No es un buen ejemplo el que usó Ignacio (Briones), pero comparto su opinión. Si yo bajo el IVA le bajo el impuestos a los que más tienen y los que menos tienen“, sentenció.