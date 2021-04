Sebastián Sichel: “A Chile Vamos le sobra partidismo y le falta cultura de coalición mayoritaria”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czt76zrn7MZ","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/3373687c2287d928c93298acb4ae84e2.mp4"}]}

Sebastián Sichel conversó sobre el panorama político interno que vive el oficialismo. El candidato independiente aclaró sobre sus asistencia el día domingo al punto de prensa con el presidente. “Fui aunque fuera contrario a los retiros, entendiendo las razones de estos. Le pedí al gobierno negociar salidas que tuvieran que ver con el gasto fiscal“, sostuvo.

El ex presidente del Banco Central fue crítico también con el gobierno, al sostener que “Hicieron una mala evaluación técnica, política y jurídica de lo que iba a pasar en el TC. Yo sigo orgulloso de no haberme quedado parado en un rincón“. Además, agregó que: “Tenemos una crisis política de magnitudes, que no la podemos resolver si nadie cede. La sociedad chilena no está polarizada, sino que la política chilena no es capaz de entenderse“.

Sobre lo que viene de cara a las presidenciales y el debate político, Sichel fue tajante. “Estamos en dos pecados; primero, bailamos cada día más al ritmo de Pamela Jiles y debatimos en torno al 10% y el impuesto a los súper ricos, y la segunda es que cuando queremos hacer otra agenda, hacemos una agenda minoritaria“, sostuvo.

Finalmente, Sebastian Sichel criticó en duros términos a la coalición de derecha. “Le sobra partidismo a Chile Vamos y le falta cultura de coalición mayoritaria. Debe ser una mayoría cultural que represente más a gente de clase media“, sentenció.