Ana María Lennon: “Lo que hay que tener en mente es que las variantes no son infinitas”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czt1ODL1ktO","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/3c669210f4d96d29a78b06ff17917566.mp4"}]}

Ana María Lennon conversó con Infinita, donde comentó sobre el coronavirus y sus características. La bióloga del Instituto Curie fue clara sobre la poca información que aún tenemos del virus. “Estamos muy lejos de conocer este virus desde el punto de vista de la investigación básica. Sabemos muy poco comparado con lo que aún nos falta por saber. No tenemos idea de por qué los efectos son tan variados dependiendo de las personas“, señaló.

Sobre el virus en sí, Lennon profundizó que: “La particularidad de este virus, es que se transmite sin síntomas. Incluso quienes desarrollan síntomas lo transmiten antes que aparezcan, y por eso es tan difícil controlarlo“, detalló.

Al referirse a las variantes del coronavirus y sus mutaciones, la inmunóloga dejó en claro su real peso e importancia. “Lo que hay que tener en mente, es que las variantes no sin infinitas. No hay que ver las variantes como algo que podría empeorar tanto la situación. El marco en el que el virus varía, no es tan grande“, indicó. Asimismo agregó que: “Este no es un virus que mute mucho. De hecho, en un año y tanto ha mutado poco. Por el momento las variantes están respondiendo a los anticuerpos y vacunas“, puntualizó.

Con respecto a los antídotos y una posible para el coronavirus, la integrante del Instituto Curie lamentó que: “Las drogas antivirales no han funcionado. No se ha encontrado ninguna que realmente impida los casos graves. Yo pensaba que las iban a encontrar en pocos meses, lo que nos dice que han estudiado poco los coronavirus“, recordó.

Finalmente, Ana María Lennon detalló lo que ella considera como fundamental para disminuir el estrés y problemas de salud mental. “Creo que debemos enseñar más y mejor la ciencia. Se ha generado mucho estrés con esta pandemia en la gente. Mucho del estrés viene de los problemas de comunicación hacia la gente“, sentenció.