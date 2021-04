Mauricio Morales: “El Partido Comunista no va a gobernar Chile”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cztzmF8HU7a","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/84f139284016b94b359245f60c1c30d3.mp4"}]}

Mauricio Morales conversó con Infinita luego del anuncio del presidente Piñera por un proyecto propio de retiro de fondos. En ese sentido, el analista fue claro al identificar la estrategia del presidente. “Lo que trata de hacer el presidente es dar vuelta la tortilla y tratar de colocar al congreso entre la espada y la pared“. Además agregó que: “El presidente no está llegando tarde por incapacidad. Está llegando tarde por una cosa estratégica. Está tratando de alcanzar un protagonismo“, sostuvo.

En cuanto a los candidatos presidenciales que acompañaron al mandatario en este anuncio, Morales fue claro en lo que buscan. “Se están intentando alejar de presidente. Ayer fue una excepción, pero nadie quiere pertenecer al grupo del 9% y seguro tomarán distancia en sus inicios de campañas”, insistió.

Al referirse a la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, el analista fue tajante en su diagnóstico. “Tiene las características propias de un candidato populista, que contrapone sistemáticamente a una élite corrupta frente a un pueblo virtuoso“, dijo. Asimismo, Morales explicó que: “El crecimiento de Jiles responde a una debilidad de los candidatos de la centro izquierda. No es tan descabellado de que el gobierno y la oposición bailan a su ritmo“, analizó.

Finalmente, al ser consultado por las elecciones presidenciales, el académico de la U. de Talca no tuvo dudas. “El PC no va a gobernar Chile, Jadue no será presidente. Lo mejor que puede hacer el PC es hacer una primaria amplia, para evitar que gane Jiles en esa primaria“, sentenció Mauricio Morales.