José Miguel Vivanco a Fuerzas Armadas: “Calificar de anti chilenos me recuerda a la dictadura”

José Miguel Vivanco conversó con Infinita en medio de la polémica por la carta enviada por el ejército tras una sátira en televisión. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch fue claro al criticar la decisión.“Estoy perfectamente consciente que quienes minimizan o justifican la reacción de las FF.AA, quieren encausarlo como una mera opinión“, señaló. Además agregó que: “Lo que hicieron no fue simplemente registrar su opinión. Fueron más allá, con declaraciones oficiales simultáneas y respaldadas por el ministro de defensa“.

En la misma línea de la crítica que realizó, el abogado comentó que: “Lo que genera todo esto es una sátira. Podrá gustarte o no, pero no puede ser en una sociedad democrática que las FF.AA reaccionen con el propósito de ponerle límites a la libertad de expresión“.

Sobre los dichos por parte de las Fuerzas Armadas tras el retiro de la estatua del General Baquedano, Vivanco fue claro.”Calificar de anti chilenos y recurrir a lo de anti patriotas, me recuerda a una época donde no había democracia en Chile (…) las FF.AA no pueden entrar en un debate en esos términos“, sostuvo.

Finalmente, José Miguel Vivanco aprovechó de criticar a Baldo Prokurica por su actitud tras los hechos.”El ministro de defensa le estaba diciendo a los chilenos y a los medios lo que le parece o no aceptable. ¿En qué país vivimos? Estamos en una sociedad democrática y un general se permite reaccionar en esos términos“, sentenció.