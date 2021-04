Senador Ossandón cuestiona el liderazgo de Lavín: “Esto no es hacer llover en Las Condes, va a tener que demostrar cambios”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cztiQ2Xt9rk","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/140733c4acc0ba73b0ab8744485db454.mp4"}]}

El Senador Ossandón conversó con Infinita en un momento clave para el oficialismo de cara a las presidenciales. En ese sentido, Ossandón comentó que en la coalición: “El mejor posicionado es Joaquín Lavín, pero él tiene que demostrar en los cambios. Esto no es hacer llover en Las Condes, esto es enfrentar un tema muy profundo en el futuro”.

En la misma línea, y sobre una eventual candidatura presidencial fue claro. “Le informé al presidente de RN que no he descartado una candidatura presidencial, estoy abierto. Sé que el candidato es Mario Desbordes, pero tampoco estoy dispuesto a ser candidato si marco dos o tres puntos, esto no es chacota”, señaló.

Sobre las presidenciales, el ex alcalde considera que: “El candidato es el que se la debe jugar para sacar adelante a Chile por todos. Si yo entro a una cuestión interna en RN no tengo ninguna posibilidad de nada“, sostuvo. Asimismo añadió que: “Quien lidere este proceso, sea de centroizquierda o centroderecha, debe ser capaz de hacer acuerdos transversales. A nosotros jamás nos ha llamado el gobierno para discutir un proyecto“.

Finalmente, en medio de los anuncios del gobierno por frenar el tercer retiro de fondos, al referirse a la votación y su opción, fue contundente. “Para mí se mantiene la opción del tercer retiro. Esto ya tiene un desarrollo que está terminando y yo voy a votar a favor”, sentenció el Senador Ossandón.