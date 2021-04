Martín Lasarte: “No sé si es tan grave que no se juegue la Copa América”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cztfz8SJQMW","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/6ffb0987f1574ccdcc9aa2d6ad39df49.mp4"}]}

Martín Lasarte conversó en exclusiva con Radio Infinita. En diálogo con “Salimos Jugando” el DT de “La Roja” expresó su preocupación por la condición física de Gary Medel. “Hablamos con Gary hace algunos días, y lamentablemente se volvió a lesionar en la misma zona de una lesión anterior. Eso lógicamente nos preocupa”, señaló.

Al ser consultado por sus jugadores, este destacó el nivel que tiene Carlos Palacios, quien milita actualmente en el Internacional de Porto Alegre: “Es un jugador con cualidades técnicas muy por encima de la media, pero tiene que mejorar las cualidades físicas. Está en un fútbol muy competitivo“, indicó.

En la misma línea, se refirió al criterio que emplea para armar las nóminas. “Cuando uno elige a un jugador, uno ve la experiencia como factor principal, que es algo que no se compra (…) lógicamente la juventud y lo que significan los momentos que viven los jugadores también toman relevancia”, dijo.

Copa América y Superliga

La situación que vive el mundo y el continente debido al coronavirus no deja de preocupar al fútbol. En ese sentido, el uruguayo fue tajante y comentó que: “No sé si es tan grave que no se juegue la Copa América. No termino de entender cómo se ponen por delante cosas menos importantes sobre lo que es la salud de las personas”, analizó.

Sobre la polémica decisión de los principales clubes europeos por la creación de la Superliga Europea, Lasarte mostró su rechazo: “Le quita competitividad y la esencia de lo lindo al juego. Es una época peligrosa (para el fútbol)”.

Vuelta a Chile

En su segundo paso por Chile, “Machete” manifestó su preocupación por el clima que notó: “Noté un ambiente pesimista, deprimido, negativo (…) me llamó la atención. No lo había visto antes”.

Sin embargo, igualmente fue optimista con respecto al futuro que avecina para Chile: “Soy optimista en pensar que Chile tiene potencial (…) hay muchas ideas para mejorar en todo sentido, donde la infraestructura es algo clave”

Finalmente, el adiestrador comentó la situación que viven los clubes chilenos en el plano internacional. “A nivel internacional, la situación de los equipos chilenos es la misma. Les está costando ser protagonistas“, sentenció Martín Lasarte.