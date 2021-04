Joaquín Niemann no se achica: “Le puedo ganar a cualquiera si confío en mi juego”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czsTWrwkB9K","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/66faa22b6a1c6e3fc2d8bbdc34ff7e08.mp4"}]}

Joaquín Niemann conversó en exclusiva con Infinita en “Salimos Jugando“, donde comentó sobre el presente que vive en su carrera tras jugar el Masters de Augusta. El golfista nacional se mostró contento luego del galardón que lo consideró como el deportista Chileno del año. “Fue increíble porque me llegó la noticia la misma semana de Augusta. Es lindo ser el deportista más joven en ganar el premio“, señaló.

Entrando de lleno en su participación en el Masters, el golfista dejo entrever su ambición de cara a los torneos. “No voy a esa semana a sólo pasar el corte. Esperaba meterme en el top 10 pero bueno, es una cancha muy complicada. Obviamente fue una semana buena igual”, sostuvo.

En esa misma línea, “Joaking” no dudo en mostrar su gran hambre de triunfo “Quiero ganar el Masters, es una cancha maldita. Es el único torneo que un golfista quiere ganar sí o sí“. Además, “Joaco” considera que: “Uno siempre tiene que estar enfocado y que no te de miedo el de al lado. Le puedo ganar a cualquiera si confío en mis tiros“.

Sobre cómo disfruta las jornadas en los torneos, el oriundo de Talagante dijo que para él: “El domingo siempre es el día que me gusta más, es un día rico. Uno va con energía sabiendo que si lo haces bien la semana de descanso la disfrutarás mucho más”.

Su éxito en el PGA Tour

Joaquín Niemann es el 13º mejor golfista del mundo según el ranking de la FEDEX Cup. Con un total de 992 puntos el nacional se ha convertido en una de las promesas más importantes del Golf a nivel mundial. Sin embargo, el ranking no le quita el sueño. “No estoy pensando en eso todo el rato. Obviamente llegar a los playoff y ganar la Fedex sería un buen premio. La meta siempre va a ser clasificar al tour“, insistió.

También se refirió a la buena relación que tiene con los demás golfistas del Tour. “Tenemos mucha suerte los latinos de tener esa amistad y buena onda entre todos”,

En un deporte de números y estadísticas como el Golf, para el que es considerado como el mejor golfista chileno de la historia, eso no es una preocupación. “Los números no son lo mío. No me llaman la atención, pero sí que sirven mucho. En el golf hay estadísticas para todo pero no me calientan“.

Relacionado con eso, están de la mano las apuestas y cuenta que: “Hay varia gente que me debe querer matar”, expresó entre risas. Además, contó una anécdota que le ocurrió luego de alcanzar la gloria en “The Greenbier”: “Me pasó que cuando gané el Greenbrier, una persona se me acercó diciéndome: “Mira, todo esto me hiciste ganar hoy, muchas gracias“.

Sobre la foto en que fue captado comiendo antes del Playoff en Hawaii durante este año, Niemann se lo toma con tranquilidad y relajo. “Sentí que hice una de mis mejores vueltas. Dije: “Para qué voy a ir a tirar pelotas, si se lo que tengo que hacer”. No me afectó no ganar el playoff por eso y no me preocupa tampoco hacerlo”, indicó.

Finalmente, al ser consultado por los próximo Juegos Olímpicos, el campeón chileno dice que: “Tengo muchas ganas de jugar las olimpiadas. Es uno de mis sueños caminar con todos los deportes y países, y obviamente ganar la medalla“, sentenció Joaquín Niemann.