Dr. Cristóbal Cuadrado: “No tengo ninguna duda de que aún no estamos en el peor momento”

El Dr. Cristóbal Cuadrado conversó con con Infinita en “Quien Lo Diría“. El titular de la escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile fue tajante en cuanto al momento que se vive en Chile por la pandemia. “Aún no estamos en el momento en que se ha quebrado la curva epidémica. Un relajamiento de medidas, puede hacer de un aparente aplanamiento de curva en un rebrote“, dijo.

En esa misma línea agregó que: “No tengo ninguna duda de que aún no estamos en el peor momento. Nos queda al menos un mes de incremento de personas en UCI“, sostuvo.

Con relación a la trazabilidad y su importancia, el doctor también fue contundente en sus críticas. “En Chile se llama a los contactos estrechos después de 3 o 4 días (…) con 6.000 casos diarios es muy difícil hacer una trazabilidad oportuna“, señaló.

La vacunación fue una de las causantes principales del relajo posterior a las vacaciones. En ese sentido Cuadrado recordó que: “Vacunarnos no significa que vamos a relajar las medidas. Los vacunados siguen contagiando y contagiándose. Que las personas vacunadas no sean contacto estrecho no tiene racionalidad“, enfatizó.

Finalmente, cuando fue consultado por la situación en torno a las camas críticas, el especialista fue optimista. “La población de más de 60 años tendrá un uso proporcional de camas UCI cada vez menor. Están alcanzando la inmunidad completa de a poco“. Igualmente, lamentó que: “La mitad de las personas que caen en camas críticas pueden fallecer (…) es muy importante vacunarse lo antes posible“, sentenció el Dr. Cristóbal Cuadrado.