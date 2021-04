Dra. Jeannette Dabanch dice fuerte y claro: “Todas las vacunas son seguras, no hay mejores ni peores”

La Dra. Jeannette Dabanch comentó sobre el momento crítico que se vive por la pandemia en Chile. La infectóloga fue tajante al preferir no dar fechas sobre una eventual inmunidad de rebaño. “Los virus lamentablemente no conocen de calendario ni de fechas. Son impredecibles y son bastante traicioneros“, dijo. Además agregó que: “Necesitamos junto con la vacunación, urgentemente reducir los contagios de tal modo de que el virus no siga multiplicándose“.

Al ser consultada por el escenario que vive nuestro país a causa del coronavirus, la Dra. Dabanch fue contundentemente. “Es el peor momento en Chile y el mundo. No hay ningún rincón sin casos nuevos. No podemos hacer un seguimiento trazable de calidad a 45.000 casos activos“, sostuvo.

En torno al cuestionamiento que se generó en torno a los diferentes antídotos a nivel mundial, Dabanch dijo fuerte y claro que:”Todas las vacunas son seguras. Si nos seguimos contagiando no dejamos que actúen de manera eficaz. No hay vacunas peores ni mejores”

Finalmente y en relación a la situación de las camas críticas la infectóloga indicó que “espero que no sigan expandiendo camas. La mitad de las personas que ocupen las 5 mil camas van a morir. Los pacientes en cama crítica tienen una probabilidad muy alta de morir“, sentenció la Dra. Jeannette Dabanch.