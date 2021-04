Javier Macaya: “Hay que enviarle una carta a Sichel para que entienda que es importante en la coalición”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oVWCbQSD8G","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/964bbdb4db973852a94c97c326cf8ee8.mp4"}]}

En “Quien Lo Diría” conversamos con el presidente de la UDI, en medio de un momento importante de cara a las presidenciales. Javier Macaya partió refiriéndose en Infinita sobre la polémica de la definición de los bienes esenciales. En ese sentido, comentó que: “Lo que el gobierno no puede hacer es fijar un listado taxativo de bienes y servicios. No pueden calificar de manera subjetiva, cuales son los bienes esenciales”, dijo.

Macaya, también se refirió al tercer retiro de fondos y la estrategia que Chile Vamos debe emplear. En esa linea sostuvo: “Me pasa que no hemos tocado la tecla adecuada para demostrar de que esto va a ser siempre inconstitucional“, contó

En esa misma línea, el ex diputado también tuvo palabras para la comunicación de el gobierno. “El gobierno tiene que ser más claro en su mensaje sobre cuáles son las ayudas que la gente recibió. Me llama la atención que no hayamos comunicado bien las ayudas entregadas“, señaló.

Finalmente, en cuanto a las presidenciales en Chile Vamos el presidente de la UDI habló sobre Sebastián Sichel. “Yo creo que él (Sichel) se debería sentir invitado (…) hay que enviarle la carta para que entienda que es importante en la coalición“, sentenció.