Senador Jorge Pizarro: “Las elecciones no producen contagios, soy contrario a moverlas”

El debate sobre la postergación de las elecciones de constituyentes, alcaldes, gobernadores y concejales tiene enfrentados a La Moneda con la oposición en el Congreso. Mientras que el gobierno de Sebastián Piñera envió un proyecto para correr los sufragios al fin de semana del 15 y 16 de mayo, algunos sectores se han mostrado contrarios a la idea, argumentando que beneficiaría a ciertas campañas electorales y que además no existen garantías de que la situación país esté mejor para las fechas propuestas en cuanto a contagios de COVID-19.

Entre los detractores del proyecto del Ejecutivo se encuentra el senador Jorge Pizarro, que en conversación con Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic en ‘Quién Lo Diría’ dio sus razones para su negativa: “Le dije al presidente que yo no soy partidario de postergar las elecciones, de aquí a mayo no va a haber un cambio sustancial en el tema sanitario”.

Pizarro incluso aseveró que no cree que hacer las votaciones en abril vaya a producir mayores problemas con respecto al Coronavirus: “Objetivamente es mucho más seguro ir a votar que ir a un centro comercial o movilizarse en el transporte público. Las elecciones no producen contagios, el proceso eleccionario no ha aumentado los contagios en el país”.

