Álvaro Erazo: “Se necesita una comunicación de riesgo que no genere exitismos, eso es esencial”

En conversación con Quién Lo Diría, el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, se refirió a la crítica situación sanitaria que vive nuestro país, la cual se explicaría por la llegada de nuevas variantes como la brasileña o la británica, y comentó que “la velocidad de propagación de estas cepas son más aceleradas, por lo que este componente podría estar ligado a las nuevas variantes“.

En ese sentido, el también miembro del Consejo Asesor Covid-19 aseguró que “es importante el control de los aeropuertos y un compromiso irrestricto de que todas las medidas de restricción serán de por lo menos 6 meses, y hacer un monitoreo serio en la vigilancia epidemiológica”

Finalmente, Erazo concluyó que “ejercer una comunicación de riesgo que no genere falsos exitismos me parece esencial, de no mediar las restricciones la situación los casos aumentarán“.