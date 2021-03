La autocrítica de Gabriel Boric: “Hemos aprendido de nuestro errores. No por ser joven se es bueno”

En conversación con Quién Lo Diría, el candidato presidencial por Convergencia Social, Gabriel Boric, se refirió a los lineamiento de su campaña para llegar a La Moneda y comentó que su candidatura”no es un descarte, yo soy una persona que estuvo desde la fundación del Frente Amplio” y afirmó que “tengo absolutamente claro de que si la primaria fuese mañana, nosotros no ganamos. Pero tengo la convicción de que podemos darlo vuelta”.

Sobre la asociación de la oposición para enfrentar al oficialismo, el ex diputado aseveró que “cuando uno se hace la pregunta de la unidad, caminamos por un sendero que tiene dos precipicios a los lados” y complementó que “espero que haya una mayor conciencia respecto de lo importante que es poner por delante las cosas que nos unen”.

En ese sentido, Boric aseguró que “buscar la unidad no significa someter al otro al 100% de las posiciones propias, sino sería pretender es esta sería como mirarse al espejo y eso no es así” y concluyó que “hemos aprendido de nuestro errores, no todo ha sido virtuoso. No por ser joven o nuevo se es bueno“.