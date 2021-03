Ernesto Laval, experto en datos: “Todas las comunas de la RM deberían estar en cuarentena”

En conversación con Qué Hay De Nuevo, el experto en visualización de datos, Ernesto Laval, se refirió a la crítica situación sanitaria que vive el país durante estos días y comentó que “en este momento estamos mucho peor que el Reino Unido (…) si bien tenemos un buen avance en vacunación, no hay que confiarse en exceso” y complementó que “si queremos evitar que esto siga perpetuándose, la única solución es disminuir la carga viral. Tenemos que tener un buen control de fronteras“.

En ese sentido, el ingeniero en computación aseveró que “si llegamos a niveles críticos, debemos asumir que cualquiera está contagiado. Estamos en ese momento crítico y ahora es imposible pararlo con medidas focalizadas” y reconoció que “cuando hablamos de la cuarentena masiva, funciona si se aplica en verdad. En Temuco la cuarentena, el último recurso, no ha funcionado, los casos sólo suben”.

Sobre las nuevas restricciones para la Región Metropolitana, el también doctor en Educación afirmó que “lo que necesitamos ahora son medidas urgentes, porque ya no tenemos margen de maniobra. Necesitamos la cuarentena más estricta para Santiago” y aseguró que “hay niveles muy altos en las comunas en fase 2 (…) todas las comunas de la RM tienen sobre 20 casos por cada 100 mil habitantes y debiesen estar todas en cuarentena“.

Finalmente, Laval comentó que “es importante que la gente se sienta segura en sus casas y que la gente que pueda no salir, que no salga. La situación es tremendamente difícil. Si no bajamos hoy los contagios la gente morirá como no lo hemos visto aún” y concluyó que “no sabemos cuántas personas se están aislando oportunamente (…) toda la información faltante nos dejaría entender la situación dinámica de la pandemia”.