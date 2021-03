Mario Desbordes, sobre Estado de Sitio en La Araucanía: “La situación se salió de madres, no veo otra alternativa”

En conversación con Quién Lo Diría, el candidato de Renovación Nacional (RN), Marios Desbordes, se refirió a las ayudas económicas del Gobierno para el futuro y comentó que “debería convocar al grupo de economistas que convocó en junio del año pasado, para ver qué podemos hacer para salir en lo que queda de pandemia” y afirmó que “la mayoría de las democracias europeas dijeron que para esta crisis no podemos focalizar en las ayudas, entonces no hagamos esta focalización hoy día, porque no se puede“.

Sobre el segundo retiro del 10% el ex diputado aseveró que “en ese minuto no había alternativa (…) no me arrepiento y hoy no me cierro a ninguna opción si el Gobierno no logra poner algo sobre la mesa“, ya que “estamos lejos de salir de la crisis económica y espero que desde La Moneda se haga un giro en las medidas de ayuda, para que no digamos después que se llegó tarde“.

Respecto de la posibilidad de realizar las elecciones de abril, el abogado sijo que “se pueden hacer, pero para eso tenemos que endurecer la mano. Creo que para la RM completa se debería decretar cuarentena“.

Finalmente, sobre el debate respecto de decretar Estado de Sitio en La Araucanía, el candidato de RN aseguró que “no hay más análisis que hacer, la situación en la zona se salió de madres hace mucho tiempo, no veo ninguna otra alternativa“.