Entrevistas Vinos de Chile: “China era nuestro primer mercado, ahora es Brasil” Angélica Valenzuela, directora comercial Vinos de Chile, indicó que el Gigante Asiático perdió el trono como el principal comprador de vinos chilenos, quedando en segundo lugar tras Brasil. Luego viene EEUU, Inglaterra y Cabadá.

[{"id_post":26056,"post_title":"EY aterriza posibilidad de una pensi\u00f3n b\u00e1sica y universal: “Por el momento el pa\u00eds no es capaz de financiar un m\u00ednimo para todos”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/03\/17\/ey-pension-basica-y-universal-pais-no-es-capaz-de-financiar-minimo.html","post_date":"Mar 17 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/03\/Macarena-Navarretex-459x306.jpg","tag_principal":"M\u00c1S QUE N\u00daMEROS"},{"id_post":25976,"post_title":"Antonio Err\u00e1zuriz, presidente CChC: “Lo que m\u00e1s nos preocupa es la paz social”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/03\/15\/antonio-errazuriz-presidente-cchc-lo-que-mas-nos-preocupa-es-la-paz-social.html","post_date":"Mar 15 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/03\/Antonio-Errazuriz-cms-393x306.jpg","tag_principal":"M\u00c1S QUE N\u00daMEROS"},{"id_post":25972,"post_title":"Karen Poniachik y equidad de g\u00e9nero: “Cuando la autorregulaci\u00f3n no funciona, no queda otra que promoverlo a trav\u00e9s de cuotas”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/03\/15\/karen-poniachik-equidad-de-genero-autorregulacion-no-funciona-promoverlo-a-traves-de-cuotas.html","post_date":"Mar 15 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/03\/Karen-Poniachik-cms-253x306.jpg","tag_principal":"M\u00c1S QUE N\u00daMEROS"}]