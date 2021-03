Heraldo Muñoz y nacionalización de fondos de pensiones: “Sería una expropiación, ni siquiera estoy dispuesto a considerarla”

En conversación con Quién Lo Diría, candidato presidencial del PPD abordó la idea de discutir la nacionalización de fondos, el ex canciller fue tajante y dijo que “me opongo terminantemente a la nacionalización de los fondos de pensiones, eso sería una expropiación y por lo tanto, estoy en contrario a esa propuesta. Ni siquiera estoy dispuesto a considerarla”, sostuvo.

Sobre la propuesta del Ejecutivo para la reforma previsional, Heraldo Muñoz comentó “no veo voluntad del gobierno para llegar a un acuerdo, las propuestas que ha puesto sobre la mesa es igual que la de un año atrás, con una sola diferencia: la cobertura del pilar solidario (…) el planteamiento del gobierno es preocupante, la reforma refuerza el negocio de las AFP”.

Primarias en la oposición

Consultado por los lineamientos dentro de la oposición para definir un candidato único para las próximas elecciones presidenciales, aunque advirtió que “para cualquier primaria es fundamental concordar un programa de futuro, porque si no se trataría de una competencia de rostros, y eso no le deja nada a la gente”.

En esta misma línea, agregó que “el programa es fundamental, no tendría sentido hacer cualquier primaria de rostros o de siglas de partidos. Si no hay programa, si no hay concordancia de valores, de principios de políticas públicas a mi juicio sería una primaria vacía”.