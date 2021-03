Rosario Moreno, periodista y escritora: “Las mujeres en la clase alta callan por vergüenza y por el qué dirán”

En conversación con Déjate Caer y en el marco del Día Internacional de la Mujer, Rosario Moreno, autora del libro ‘Cariño Malo: La violencia del hombre hacia la mujer en la clase alta chilena relatada por sus protagonistas’, aseguró que “en la clase alta el hombre no pega en la cara, ni rompe huesos, sino que busca no dejar huellas para que la mujer no tenga que ir a la clínica”.

En ese sentido, la periodista confesó que “las mujeres en la clase alta callan por vergüenza y por el qué dirán” y que también “hay mucha extorsión económica, que es lo más fuerte, ya que hace que a alguien la violen o le peguen”.

Asimismo, Moreno dijo que también “hay mucha ingenuidad. Hay un testimonio de una niñita, en donde el pololo la invitó a jugar paintball, pero la llevó a un motel y la violó”.

Finalmente, la escritora concluyó criticando a la comuna de Vitacura ya que “es la comuna más rica del país y que ha tenido un alcalde que lleva 24 años, pero no tiene nada respecto del tema de la violencia contra la mujer. Es una vergüenza“.