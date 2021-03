Rodrigo Valdés sobre anuncios en pensiones: “No se puede repartir mucho más que 3% porque sino el sistema no es sostenible”

En conversación con Más Que Números, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, analizó los anuncios en materia de pensiones que realizó el Presidente Sebastián Piñera, y comentó que “tiene una indicación nueva, que es importante, que es la ampliación del pilar solidario del 60% al 80%”. Además, aseguró que “no se puede repartir mucho más que 2,5% o 3% porque sino el sistema no es sostenible. Hay que ahorrar para que esto funcione en el mediano plazo”.

En ese sentido, refiriéndose a la reforma de pensiones que se encuentra estancada en el Congreso, el ex presidente del Banco Estado reconoció que “no hay grandes noticias y mi evaluación es que está completamente trancado” y afirmó que “las platas fiscales deben estar lo más separadas posible del pilar contributivo. Es muy tentador en el mediano plazo entregar plata fiscal para mejorar pensiones“.

Sobre el tercer retiro del 10%, Valdés fue tajante al comentar que “es una mala herramienta y es continuar destruyendo lo poco que tenemos en seguridad social. Es un costo enorme“.

Respecto de la recuperación económica, el economista aseveró que esta “va muy avanzada, pero todavía no está normalizada. Creo que la economía no va a necesitar muchos estímulos más allá del primer semestre”.

Finalmente, el ahora académico de la Escuela de Gobierno de la PUC concluyó que “yo creo que el Banco Central en el primer semestre del próximo año estará subiendo las tasas”.