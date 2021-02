Patricia Muñoz por detención de Cisarro: “Demuestra la incapacidad del Estado en la prevención de las vulneraciones de los niños”

En conversación con Quién Lo Diría, la abogada Patricia Muñoz comentó la reciente detención de Cisarro y aseguró que “demuestra la incapacidad que el Estado ha tenido para poner las prioridades y los recursos en la prevención de las vulneraciones de los niños”. En ese sentido, sobre la reforma al Sename, aseveró que “hemos sido bien enfáticos en la tramitación del proyecto (…) creemos que se perdió una oportunidad de hacer una modificación estructural”.

Asimismo, la Defensora de la Niñez afirmó que “el Estado chileno no ha sido capaz de entender que cuando hablamos del financiamiento de la protección de los niños, este no puede tener una lógica asistencialista y casi caritativa”.

Respecto de la desaparición del pequeño Tomás, Muñoz dijo que hay que “destacar el gran trabajo que se está desarrollando en la búsqueda que ya lleva una semana (…) demuestra que las instituciones están comprometidas”.

Finalmente, la Magister en Docencia Universitaria de la Universidad de Desarrollo conclyró que “hay muchos niños que han desaparecido que no sabemos donde están y no existe registro, no hay una política pública que aborde la desaparición de los niños”.