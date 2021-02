Ex ministro, Jorge Jiménez advierte: “preparémonos para el aumento de casos de cáncer que se han dejado de diagnosticar”

En conversación con Quién Lo Diría, el presidente de la Fundación Foro Nacional del Cáncer aseguró que “las enfermedades como el cáncer siguen ocurriendo por debajo de esta tempestad del Covid-19, preparémonos para el aumento de casos que se han dejado de diagnosticar”.

Asimismo, el académico comentó que “la caída en la notificación de diagnósticos por cáncer representa entre un 40% y un 50% en la integración de nuevos casos”.

Sobre el incentivo del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, a usar la medicina rusa Avifavir, el ex ministro de Salud dijo que “promover un remedio que no está comprobado para esta enfermedad me parece ridículo”.

Finalmente, Jiménez concluyó diciendo que “la integración de los servicios es muy importante no solo para ahora, sino que también para la discusión en salud que se viene”.