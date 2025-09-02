Juan Manuel Astorga: La “campaña del terror” de la centroderecha en contra de Kast

Pasó colado el fin de semana entre tanta noticia política, pero las palabras de Jorge Desormeaux, economista y marido de Evelyn Matthei, repercutieron en la campaña. En entrevista con La Tercera, Desormeaux acusó que un gobierno de José Antonio Kast significaría menos paz social, ya que representa un enemigo ideal para la extrema izquierda. El economista disparó además que las propuestas económicas de Kast, incluyendo sus iniciativas para pensiones y recortar el gasto fiscal, son absolutamente inviables y bien podrían propiciar otro estallido.

En su editorial de ‘Ahora Es Cuando’, nuestro conductor Juan Manuel Astorga aseguró que el esposo de Matthei tiene todo el derecho a emitir críticas en base a materias en la que él es experto, pero calificó que es difícil ver su amenaza sobre la paz social como una ‘campaña del terror’ en contra de Kast.

Para Astorga, los constantes ataques desde la centroderecha al candidato que va primero en las encuestas representan una tendencia histórica de ese sector a destruirse a sí mismos en períodos electorales en donde tienen la ventaja.

Más discordante le pareció que la propia Matthei relanzó su campaña presidencial llamando a la unidad de la derecha, a solo días que su propia campaña insinuara que un triunfo de Kast traería un nuevo Estallido Social.

