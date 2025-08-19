Juan Manuel Astorga sobre candidatura de Jadue: “Sin duda complica a Jeannette Jara”

Por fin se inscribieron las listas parlamentarias que competirán por cupos en el Congreso en noviembre, al mismo tiempo que la elección presidencial.

La mayoría de los nombres eran esperables y comunicados hace semanas, pero hay algunos aspectos que llaman la atención, sobre todo la convicción del Partido Comunista de inscribir a Daniel Jadue como candidato a diputado pese a que si la justicia falla en su contra por el caso Farmacias Populares, el exalcalde de Recoleta podría ser vetado de ejercer cargos públicos.

Pero la apuesta por Jadue no solo es curiosa desde un punto de vista legal y político, sino que también ha quedado claro que el exjefe comunal es una figura que incomoda a la candidata presidencial de la izquierda, Jeannette Jara.

De hecho, la propia Jara expresó reparos a la opción parlamentaria de Jadue, sentenciando que habría sido mejor que su compañero de partido se concentrara en su defensa jurídica. Considerando que en las últimas semanas se han visto discordancias en las visiones políticas de ambos, no deja de ser un punto de atención que el PC haya decidido seguir adelante con la candidatura de Jadue pese al flanco abierto que deja en la campaña de Jara de cara a las elecciones de noviembre.

Juan Manuel Astorga analizó en ‘Ahora Es Cuando‘ los entretelones de las candidaturas inscritas para los comicios de tan solo 3 meses más.