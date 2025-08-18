Juan Manuel Astorga: “Elisa Loncón quería eliminar el Senado y ahora busca cupo como senadora”

Llegó el día límite para inscribir candidaturas de cara a las elecciones de noviembre, y si bien pareciera que las cartas presidenciales ya están más que definidas, todavía quedan muchas dudas sobre los pactos parlamentarios.

Hay nudos en el oficialismo que todavía no están despejados: No está claro si el diputado Gonzalo Winter irá a la reelección por el distrito 10, mientras que tampoco se sabe qué pasará con Elisa Loncón, la expresidenta de la Convención Constitucional que busca un cupo para competir por el Senado en la Araucanía.

El problema está en que el Frente Amplio no tiene cupo en esa región, por lo que se encuentra en negociaciones de último minuto con el Partido Comunista para ver cómo solucionar esa situación.

¿Qué pasará? Juan Manuel Astorga hizo un análisis sobre la situación política en ‘Ahora Es Cuando’.