Astorga y Stipicic por violencia en el INBA: “Aquí hay motivaciones políticas”

Nuevos incidentes en el Instituto Nacional Barros Arana terminaron con encapuchados enfrentándose a Carabineros con bombas molotov, además de un profesor del establecimiento rociado con bencina. Se trata de solo el último de los hechos violentos que han marcado al recinto educacional emblemático, que hace tan solo algunos meses vivió la tragedia de múltiples alumnos quemados mientras intentaban armar artefactos incendiarios.

Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic se expresaron cansados por la situaciín en ‘Ahora Es Cuando’, con Astorga acusando que se trata de la evolución de malas políticas públicas aplicadas a los liceos emblemáticos y Stipicic argumentando que la violencia no se detiene porque se romantizó la protesta estudiantil desde hace décadas.

En ese sentido, ambos agregaron que tiene que acabar el “buenismo”, que hay que meter presos a quienes corresponda, y también que la clase política no se puede hacer la desentendida, acusando que hay sectores que se ven beneficiados y que hasta financian este tipo de manifestaciones.

