Juan Manuel Astorga: “No tiene sentido hacer una primaria si después no vas a respetar el resultado”

Se acabó la campaña y la suerte está echada: Este domingo, el oficialismo definirá a través de primarias a su candidato presidencial. Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (PSRV) se medirán en busca de seguir en carrera por La Moneda, tras casi 1 mes de franja y debates en donde sus diferencias se marcaron notoriamente.

Nuestro Juan Manuel Astorga analizó el cierre de campaña de cada candidato, y planteó preguntas de cara a la elección ¿Están todos los partidos participantes dispuestos a respetar el resultado y a apoyar al candidato que resulte ganador? Se ve difícil, dice Astorga, considerando que el camino a las primarias recalcó la distancia política que hay entre el Socialismo Democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio. En ese sentido, apunta a que quizás fue solo el presidente Gabriel Boric quien logró unir a fuerzas que normalmente ‘no se soportan’.

Además, el conductor apuntó a que al interior de algunos partidos ya se han deslizado opciones de levantar candidaturas aparte si sus candidatos no ganan en las primarias. Por un lado, Carolina Tohá ya dijo que no estaría cómoda apoyando al Partido Comunista, mientras que el Frente Amplio ha barajado la opción del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, como nueva carta en caso de que Winter sea derrotado. Sobre eso, Astorga asegura que lo más impresentable sería que, después de participar a primarias, los partidos no respetaran el resultado.

