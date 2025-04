Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic cuestionan discurso del ‘Chile real’ de Jeannette Jara: “Ella también es élite aunque no le guste”

“A uno le da un poco de vergüenza”, dice Juan Manuel Astorga sobre el discurso de la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara. Esto, luego de que la exministra del Trabajo se desmarcara de sus contrincantes asegurando: “Es bueno que personas como yo, que no pertenecen a las élites, puedan participar de los liderazgos en el país”.

En ‘Ahora Es Cuando’, Astorga y Cony Stipicic aseguraron que los discursos del ‘Chile real’ caen igual que los del ‘Estados Unidos profundo’, y cuestionaron que Jara no sea parte de la élite: “Es candidata presidencial. Fue ministra. Los presidentes de la CUT también son élite. Los líderes políticos son élite aunque no les guste. Forman parte de la toma de decisiones, no se mueven como la mayoría de los chilenos… La tía Pikachu no era élite, hasta que fue parte de la Convención. Si son un grupo de tomadores de decisiones, son élite”.

Stipicic agregó que “forma parte de la esencia del Partido Comunista en insistir de que esto es una lucha de clases, dividir la sociedad entre el proletariado y la élite dirigente”.

Revisa su comentario ‘Editorial Infinita’.