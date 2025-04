Juan Manuel Astorga y declaración de funcionaria de Segpres por fallida compra de casa de Allende: “Es tan insólito como indignante”

En un nuevo comentario Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga se mostró perplejo por las palabras de la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, ante la Comisión Investigadora de la Cámara por la fallida compra de la Casa Allende. En esa instancia, Moya aseguró que su equipo sí estaba al tanto de que la situación, que implicaba que el gobierno le comprara la propiedad a dos autoridades en ejercicio, podía ser inconstitucional. Sin embargo, la abogada señaló que no informaron sobre esto debido a que la labor de su equipo era otra.

Recordemos que esta situación provocó la salida de la ministra Maya Fernández, nieta del presidente Salvador Allende, y de la senadora e hija del exmandatario Isabel Allende (PS).

En ‘Ahora Es Cuando’, Astorga disparó:

“No se entiende que ella no haya advertido al presidente… Aquí hay gente que se dio cuenta pero no dio la alarma. Aquí hay que ser claros: Este es un error que se cometió desde el gobierno. Nadie podría dudar de la intención del presidente Boric de convertir las casas de los expresidentes Allende y Aylwin en museos. Pero el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones… Ahora nos vamos enterando que cada vez más personas estaban al tanto del error pero no aprendieron”.

Revisa su reflexión completa y súmate al ‘Ahora Es Cuando’, en vivo por Youtube, el 100.1 e Infinita.cl de lunes a viernes a las 7 AM.